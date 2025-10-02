« En boîte » : Wotyoo-Cavocado n’est pas la caverne d’Ali Baba

L’économie, ce sont aussi des petits magasins qui font face à la concurrence féroce du net ...
« En boîte » : Wotyoo-Cavocado n’est pas la caverne d’Ali Baba

L’économie, ce sont aussi des petits magasins qui font face à la concurrence féroce du net et de la grande distribution. C’est le cas de Wotyoo – Cavocado à Neuchâtel.

Tobias Zimmermann sélectionne précautionneusement les objets qu'il met en vente. Tobias Zimmermann sélectionne précautionneusement les objets qu'il met en vente.

« Je me baladais à Neuchâtel et c’était écrit dans la vitrine « Petit magasin avec plein de surface pour un artiste. Et voilà, maintenant, je suis là ! » C’est ainsi que Tobias Zimmermann, l’enthousiaste patron de Wotyoo-Cavocado, décrit l’origine de sa boutique. Du sol jusqu’au plafond, on y trouve les objets les plus improbables et les plus amusants : boites à musique, déguisements, affiches, jouets et autres gadgets. Mais attention, ne lui dites pas qu’il s’agit d’une « Caverne d’Ali Baba » : « Je ne suis pas trop d’accord parce que là, on n’aurait pas le droit de toucher et il n’y aurait que de l’or, des rubis et tout ça… »

Le magasin attire une clientèle d’amateurs de curiosités de tous les âges. Une seconde boutique a d’ailleurs ouvert à Bienne. Mais faire fonctionner une affaire comme celle-ci, ça n’a rien de facile. « Moi, je vis avec peu », avoue Tobias Zimmermann, qui confirme qu’il n’est pas facile de faire vivre une boutique de nos jours dans le centre-ville de Neuchâtel. « J’aimerais bien investir un peu plus mais je ne pourrais pas survivre ». Il relève que la concurrence du web est féroce et que chaque magasin qui disparaît pénalise tous les commerçants, qui risquent de déserter les rues de la capitale cantonale. « Il faut espérer qu’il y ait encore des gens qui aiment bien visiter les boutiques et qui en sortent pas uniquement avec le compliment « Très belle boutique », mais aussi avec le petit sac, les petits achats en plus. » /jhi

Tobias Zimmermann : « Il n’y a pas de papillons qui volent dans le magasin actuellement. »

Ecouter le son

Même si Wotyoo n'est pas la caverne d'Ali Baba, on y trouve des trésors dans tous les genres. Même si Wotyoo n'est pas la caverne d'Ali Baba, on y trouve des trésors dans tous les genres.


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

De la Brévine à Belgrade, il n’y a parfois qu’un coup de pédale

De la Brévine à Belgrade, il n’y a parfois qu’un coup de pédale

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 17:49

Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 17:25

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 14:43

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:00

Articles les plus lus

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 09:39

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:00

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 14:43

Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 17:25

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 21:58

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 09:39

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 11:00

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Naissance d’Horatec à La Chaux-de-Fonds, vision « positive » d’un contexte tendu

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 14:43

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:07

Restart démarre fort

Restart démarre fort

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:50

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 21:58

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 09:39