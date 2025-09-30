Nouvelle loi sur la formation musicale acceptée à Neuchâtel

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi à l'unanimité une nouvelle Loi sur la formation musicale cantonale, en réponse à une initiative cantonale sur le sujet. Le texte veut que l'antenne neuchâteloise de la Haute École de musique (HEM) de Genève ne fonctionne pas en vase clos.

L'offre d’une formation professionnelle pourra être suspendue si la Haute École n’assure pas de collaboration suffisante avec le CMNE (Conservatoire de musique de Neuchâtel) ou si elle n'assure pas d’intégration adéquate dans le paysage musical neuchâtelois. Au niveau des moyens financiers mis à disposition de la Haute École, ils ne doivent pas excéder les 40% de ceux alloués au Conservatoire.

En 2023, la HEM-NE a coûté 2,5 millions de francs au canton, le Conservatoire 7,9 millions. Deux élèves neuchâtelois ont fréquenté la Haute École, sur un total de 101 pour l'année scolaire 2023-2024.





État des lieux demandé

Après que le Conseil d'État neuchâtelois avait décidé en 2017 de fermer la HEM-NE par mesures d'économies, une initiative législative populaire « Pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » avait été déposée en octobre 2018. Comme le Grand Conseil avait accepté en 2020 l'initiative, le gouvernement se devait de faire une proposition pour la mettre en œuvre.

Les députés ont également accepté mardi par 55 oui et 45 non un postulat des groupes VertPOP et socialiste demandant notamment de dresser un bilan de la politique cantonale en matière de formation musicale. Un état des lieux de l'offre et une comparaison des avantages et des inconvénients d'autres systèmes cantonaux devront être effectués.