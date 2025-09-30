Des vérifications plus poussées pour protéger les mineurs à l’école

Renforcer la protection des mineurs dans le milieu scolaire. Le Grand Conseil neuchâtelois a revu mardi la Loi sur le statut de la fonction publique, à la suite d’un postulat du groupe UDC. À l’avenir, les personnes qui travaillent dans une école seront contraintes de fournir l’extrait spécial du casier judiciaire, en plus de l’extrait classique, à leur engagement. Cet extrait spécial « indique s’il est interdit à une personne déterminée d’entrer en contact ou d’exercer une activité avec des personnes particulièrement vulnérables ou des mineurs », explique le Conseil d’Etat dans son rapport. L’objectif de cette modification de loi est de renforcer la protection des élèves. « C’est un signal fort aux familles », a déclaré la rapporteuse Yasmina Produit. Il y aura ainsi « un contrôle accru des antécédents judiciaires », a-t-elle ajouté. /sbm