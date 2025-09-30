Des vérifications plus poussées pour protéger les mineurs à l’école

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi de revoir la Loi sur le statut de la fonction ...
Des vérifications plus poussées pour protéger les mineurs à l’école

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi de revoir la Loi sur le statut de la fonction publique. A l’avenir, les personnes qui travaillent dans les écoles devront fournir l’extrait spécial du casier judiciaire.

A l'avenir, les enseignants devront aussi fournir l'extrait spécial du casier judiciaire à leur engagement dans le canton de Neuchâtel. (Photo libre de droits) A l'avenir, les enseignants devront aussi fournir l'extrait spécial du casier judiciaire à leur engagement dans le canton de Neuchâtel. (Photo libre de droits)

Renforcer la protection des mineurs dans le milieu scolaire. Le Grand Conseil neuchâtelois a revu mardi la Loi sur le statut de la fonction publique, à la suite d’un postulat du groupe UDC. À l’avenir, les personnes qui travaillent dans une école seront contraintes de fournir l’extrait spécial du casier judiciaire, en plus de l’extrait classique, à leur engagement. Cet extrait spécial « indique s’il est interdit à une personne déterminée d’entrer en contact ou d’exercer une activité avec des personnes particulièrement vulnérables ou des mineurs », explique le Conseil d’Etat dans son rapport. L’objectif de cette modification de loi est de renforcer la protection des élèves. « C’est un signal fort aux familles », a déclaré la rapporteuse Yasmina Produit. Il y aura ainsi « un contrôle accru des antécédents judiciaires », a-t-elle ajouté. /sbm 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Budget 2026 du canton : bénéfice de 15 millions, mais de gros nuages en vue

Budget 2026 du canton : bénéfice de 15 millions, mais de gros nuages en vue

Développement durable : Neuchâtel tient sa stratégie

Développement durable : Neuchâtel tient sa stratégie

Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Actualités suivantes

« Les Experts » : Déclaration d’impôt, ce qui change en 2025

« Les Experts » : Déclaration d’impôt, ce qui change en 2025

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 09:34

C’est ici à La Chaux-de-Fonds que va pousser la forêt comestible urbaine la plus haute d’Europe

C’est ici à La Chaux-de-Fonds que va pousser la forêt comestible urbaine la plus haute d’Europe

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 23:23

Des îlots de fraicheur en réflexion dans les cours d’écoles de Val-de-Travers

Des îlots de fraicheur en réflexion dans les cours d’écoles de Val-de-Travers

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 04:28

Témoin du temps, le clocher de La Chaux-du-Milieu attend sa restauration

Témoin du temps, le clocher de La Chaux-du-Milieu attend sa restauration

Région    Actualisé le 29.09.2025 - 18:22

Articles les plus lus