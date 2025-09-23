Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

« Soigner mieux, sans alourdir la facture », c’est l’objectif du nouveau réseau de soins « Réseau bleu » qui regroupe le Réseau hospitalier neuchâtelois, l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte. Cette alliance, présentée comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants, offre une réponse concrète à des défis pressants comme l'explosion des coûts et la pénurie de personnel, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Les patients du nouveau réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront par ailleurs obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.

De leur côté, les cinq hôpitaux qui se sont lancés dans cette alliance volontaire espèrent consolider leurs masses critiques, renforcer leur attractivité médicale ou encore stimuler la coopération et la formation intersites. « On sait à quel point c’est difficile pour un hôpital de périphérie de maintenir ses prestations », souligne le Directeur de l’hôpital du Jura, Gauthier Vallat à notre correspondant à Berne Serge Jubin.