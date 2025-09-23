Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Un nouveau réseau regroupant le Réseau hospitalier neuchâtelois, l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte a vu le jour sous le nom de « Réseau bleu »
« Soigner mieux, sans alourdir la facture », c’est l’objectif du nouveau réseau de soins « Réseau bleu » qui regroupe le Réseau hospitalier neuchâtelois, l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, les Établissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte. Cette alliance, présentée comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants, offre une réponse concrète à des défis pressants comme l'explosion des coûts et la pénurie de personnel, indique-t-elle mardi dans un communiqué.
Les patients du nouveau réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront par ailleurs obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.
De leur côté, les cinq hôpitaux qui se sont lancés dans cette alliance volontaire espèrent consolider leurs masses critiques, renforcer leur attractivité médicale ou encore stimuler la coopération et la formation intersites. « On sait à quel point c’est difficile pour un hôpital de périphérie de maintenir ses prestations », souligne le Directeur de l’hôpital du Jura, Gauthier Vallat à notre correspondant à Berne Serge Jubin.
Gauthier Vallat : « Si on travaille en collaboration, les potentiels de synergie sont énormes. »
Le réseau permettra également de mutualiser certaines ressources, comme les laboratoires ou la logistique, ce qui génèrera des économies sans compromettre l'autonomie de chaque établissement, précise le communiqué.
Avantage pour les assurés de la CSS
Partenaire stratégique de Réseau bleu, la caisse maladie CSS offrira à ses assurés une série d'avantages, dès le 1er janvier prochain à l'Hôpital du Jura et à partir de 2027 du côté du Nord vaudois et de Neuchâtel.
Différentes prestations comme un accès garanti à un médecin généraliste, un accompagnement spécialisé des cas complexes ou encore des programmes d'éducation thérapeutique seront intégrés dans des produits d'assurance existants de la CSS. Avec ce nouveau réseau, la Directrice générale de la CSS Philomena Colatrella espère « donner accès à une bonne qualité d’approvisionnement et alléger le fardeau économique. »
Philomena Colatrella : « On ne dirige pas, on ne pilote pas, mais on soutient. »
Une offre de ce genre est déjà en vigueur depuis cette année à l'Ensemble hospitalier de la Côte. D'autres assureurs maladie pourraient rejoindre le réseau à l'avenir.
Décloisonnement
Selon ses promoteurs, le Réseau bleu démontre qu'il est possible de décloisonner les soins sans affaiblir les régions, en misant sur la coopération et la confiance. Il devrait ainsi contribuer à la maîtrise des coûts de la santé et "envoie un signal fort en faveur des régions dites périphériques, souvent les grandes oubliées du débat sur l'avenir du système", précise le communiqué. /ATS-sju