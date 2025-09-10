Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Fonds s’équipe de bancs conçus pour les personnes aux besoins spécifiques. Elle l’annonce mercredi dans un communiqué. Le Service des espaces publics a fait l’acquisition de vingt bancs fabriqués par la menuiserie de la Fondation Perce-Neige. Ces pièces de mobilier sont modulables et peuvent, entre autres, être utilisées par des personnes à mobilité réduite, âgées, ou des familles. L’idée est de faciliter l’accès à l’espace public de toute la population.

Onze bancs ont été testés lors de plusieurs événements publics ces dernières semaines : le 1er août, la Plage des Six Pompes ou encore la Braderie. /comm-jhi