Nouvelle mouture pour les assemblées citoyennes

Nouvel élan pour les assemblées citoyennes à Neuchâtel. Le Conseil général a accepté lundi soir à l’unanimité le nouveau règlement concernant ces dernières. Entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les assemblées citoyennes ont fait l’objet d’un premier bilan demandé par la commission au mois de mai 2024. Après cinq séances, la commission des assemblées citoyennes et des quartiers est revenue auprès du législatif et de l’exécutif lundi soir avec une nouvelle mouture présentant une révision complète du règlement. Après trois ans, le bilan est positif : le dispositif est satisfaisant. La fréquentation des assemblées est bonne, voire très bonne, a relevé la commission, néanmoins elle reste plus importante dans les anciennes communes (Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin) que dans les quartiers de la ville de Neuchâtel. Si le constat est encourageant, le règlement demandait à être adapté. « Après trois ans c’est normal de faire évoluer ce projet et de l’ajuster », explique Aël Kistler, président de la commission et membre du parti Vert’Libéral. En particulier pour ne pas perdre l’intérêt de la population et mieux coller à la réalité du terrain et de l’administration. « On a pu circonscrire à un cadre plus intéressant pour tout le monde », ajoute le président de la commission.





L’administration submergée de mandat

Parmi les changements les plus importants, figure notamment la limitation des mandats à deux par assemblées, ce qui fait un total de 4 par ans pour chaque périmètre. « Le nombre de mandats était beaucoup trop important pour être traité de manière réaliste par l'administration », a évoqué Marie-Jeanne Tschudi, rapporteuse de la commission et membre du groupe Socialiste, lors de la séance.