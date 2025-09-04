Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Le taux cantonal a augmenté de 0,1 point au cours du mois d’août pour atteindre 4,6%. Cela représente 109 chômeurs de plus qu’à la fin de juillet.

Le taux de chômage augmente de 0,1 point et s'établit à 4,6% en août dans le canton de Neuchâtel. (Photo : illustration) Le taux de chômage augmente de 0,1 point et s'établit à 4,6% en août dans le canton de Neuchâtel. (Photo : illustration)

Au mois d’août, le taux de chômage a progressé de 0,1 point dans le canton de Neuchâtel pour s’établir à 4,6%, ce qui représente 4'167 chômeurs au total. C’est 109 personnes de plus qu’au mois précédent, informe la chancellerie d’État dans son communiqué ce jeudi. Le nombre de demandeurs d’emploi a chuté de 21, pour atteindre 6’298 personnes au total. Une augmentation de 0,1 point est également observée au niveau romand et national, avec des taux s’établissant à 4,0% et 2,8% respectivement.

Selon les tranches d’âge, l’évolution du nombre de chômeurs varie sensiblement en août dans le canton. Des hausses sont observées chez les jeunes de moins de 25 ans (+14 chômeurs) et plus fortement encore chez les personnes âgées de 25 à 49 ans (+99). À l’inverse, une légère diminution est remarquée chez les plus de 50 ans (-4).

Pour ce qui est de l’analyse par secteur économique, des augmentations sont à constater pour le commerce de gros et réparation d’autos et motos (+14), les activités spécialisées scientifiques et techniques (+13), la fabrication de produits métalliques (+12), l’horlogerie (+11), la fabrication d’équipements et de machines (+11) et les autres activités manufacturières (+10). En revanche, aucune baisse n’a été enregistrée. Une version interactive des chiffres du chômage est disponible sur le site de l'État neuchâtelois. /comm-awa


