« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

L’application neuchâteloise est destinée à réduire la charge mentale des chefs de cuisine et ...
L’application neuchâteloise est destinée à réduire la charge mentale des chefs de cuisine et de leurs équipes en fournissant une série de services à cette profession qui se sert peu des nouvelles technologies.

Kim Chiquet (à gauche) et Julien L'Eplattenier aimeraient pouvoir décliner leur application dans de nombreuses versions à l'étranger. Kim Chiquet (à gauche) et Julien L'Eplattenier aimeraient pouvoir décliner leur application dans de nombreuses versions à l'étranger.

Planifier les menus, gérer les commandes, réduire le gaspillage alimentaire ou même communiquer sur les réseaux… GastronomIA, c’est un outil numérique destiné à faciliter la vie des équipes de cuisine dans chacune des étapes de leur travail. L’application a été conçue par la startup neuchâteloise du même nom.

Lancée par deux partenaires, Kim Chiquet et Julien L’Eplattenier, GastronomIA vient de franchir une étape charnière : elle a lancé une version 1.0 de l’application, donc opérationnelle et commercialisable.

GastronomIA rayonne à partir de Microcity à Neuchâtel. Elle a été épaulée par le Service cantonal de l’économie et GastroNeuchâtel. Quant à ses développeurs, ils sont basés à Bienne.


Des amis d’enfance

Ce n’est qu’un premier chapitre pour ce qui était à la base une histoire d’amitié entre un entrepreneur issu des milieux techniques et un professionnel de la cuisine. Kim Chiquet et Julien L’Eplattenier se connaissent depuis l’enfance. L’idée était d’additionner leurs compétences pour créer une solution informatique complète destiné à un milieu, la restauration, traditionnellement peu mordu de technologie.

À présent que l’application existe, ses créateurs songent à y ajouter des fonctionnalités, par exemple en ouvrant l’accès aux fournisseurs ou même à la clientèle. Ils espèrent pouvoir s’étendre au-delà des frontières de la Suisse romande, puis de la Suisse.

Kim Chiquet : « Il y a un énorme fossé qui s’est créé entre les nouvelles technologies et ce qui se fait en cuisine. »

L’idée, c’est donc de disposer d'une solution intégrée qui regroupe différentes fonctionnalités liées à la restauration. Par contre, même si dans GastronomIA, il y a «  IA  », l’intelligence artificielle proprement dite n'est qu'une approche parmi d’autre au sein de l’application. Elle représente environ 15% des fonctionnalités proposées.

« Ça ne remplace pas l’humain, ça permet de mettre en valeur votre savoir-faire. »

Le modèle d’affaire de GastronomIA est basé sur des abonnements payés par les utilisateurs de la version professionnelle. Une version d’essai gratuite est également proposée aux amateurs. /jhi


 

