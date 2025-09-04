« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

Planifier les menus, gérer les commandes, réduire le gaspillage alimentaire ou même communiquer sur les réseaux… GastronomIA, c’est un outil numérique destiné à faciliter la vie des équipes de cuisine dans chacune des étapes de leur travail. L’application a été conçue par la startup neuchâteloise du même nom.

Lancée par deux partenaires, Kim Chiquet et Julien L’Eplattenier, GastronomIA vient de franchir une étape charnière : elle a lancé une version 1.0 de l’application, donc opérationnelle et commercialisable.

GastronomIA rayonne à partir de Microcity à Neuchâtel. Elle a été épaulée par le Service cantonal de l’économie et GastroNeuchâtel. Quant à ses développeurs, ils sont basés à Bienne.





Des amis d’enfance

Ce n’est qu’un premier chapitre pour ce qui était à la base une histoire d’amitié entre un entrepreneur issu des milieux techniques et un professionnel de la cuisine. Kim Chiquet et Julien L’Eplattenier se connaissent depuis l’enfance. L’idée était d’additionner leurs compétences pour créer une solution informatique complète destiné à un milieu, la restauration, traditionnellement peu mordu de technologie.

À présent que l’application existe, ses créateurs songent à y ajouter des fonctionnalités, par exemple en ouvrant l’accès aux fournisseurs ou même à la clientèle. Ils espèrent pouvoir s’étendre au-delà des frontières de la Suisse romande, puis de la Suisse.