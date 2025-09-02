Développement durable : Neuchâtel tient sa stratégie

Le Grand Conseil a accepté la stratégie 2030 pour le développement durable présentée ce mardi ...
Développement durable : Neuchâtel tient sa stratégie

Le Grand Conseil a accepté la stratégie 2030 pour le développement durable présentée ce mardi soir. Une vision jugée globale et transversale, mais dont les détails et l’inscription d’une action dans les limites planétaires ont été longuement discutés.

La stratégie cantonale 2030 pour le développement durable aura occupé toute la soirée du Grand Conseil mardi. (Photo : archives) La stratégie cantonale 2030 pour le développement durable aura occupé toute la soirée du Grand Conseil mardi. (Photo : archives)

Le Canton de Neuchâtel adopte sa stratégie cantonale 2030 pour le développement durable. Après 2h30 de débats, les députés ont validé, par 55 oui et 45 non, le rapport du Conseil d’État qui se veut global et transversal. Une vision qui se divise en huit champs d’action et quatre priorités : le climat, la solidarité, la prospérité et l’accompagnement au changement, et cela dans le domaine environnemental, mais aussi sociétal et économique.


Les limites planétaires en question

Le rapport du Conseil d’État comportait de nombreux amendements, venant de la commission ou de groupes parlementaires. Celui qui a fait le plus débat est le premier, concernant l’inscription de la notion de « limites planétaires » pour définir l’action du Canton. La droite et le gouvernement refusaient catégoriquement d’inscrire ce principe scientifique dans le texte. La raison : l’initiative pour la responsabilité environnementale, qui proposait d’entrer le concept de limites planétaires dans la Constitution fédérale, avait été refusé en votation populaire en février dernier. Mais la gauche et les Vert’libéraux ont eu le dernier mot. La députée verte Cloé Dutoit a rappelé que « c’est le fondement même du développement durable de respecter ces limites planétaires ». « Si on veut saboter l’industrie neuchâteloise, faisons ça, inscrivons ces limites dans la loi au nez et à la barbe de la volonté du peuple », a rétorqué l’UDC Niels Rosselet-Christ. Malgré les tentatives du conseiller d’État Laurent Favre et de la droite de faire changer d'avis la gauche et les Vert'libéraux, l’amendement a été accepté par 54 oui, 44 non et une abstention.


Un calendrier éclairci

Le Grand Conseil a défini que cette stratégie devra subir une révision générale tous les 10 ans, et non pas tous les 6 ans (comme le proposait la commission) ou tous les 8 ans (selon l’amendement du Groupe socialiste). Il a également été décidé d’organiser une journée cantonale du développement durable, tous les deux ans, ainsi que de décerner, de manière bisannuelle également, un prix de la durabilité. /lgn


 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Actualités suivantes

Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Neuchâtel déplore l’abandon du français précoce à Zurich

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 18:49

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 18:46

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:33

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:14

Articles les plus lus

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 16:33

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:14

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:33

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Neuchâtel va se protéger contre les dangers naturels

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 18:46

Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 15:11

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 16:33

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:14

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 17:33

André Duvillard pilote la réforme d’une Police lausannoise en crise

André Duvillard pilote la réforme d’une Police lausannoise en crise

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 12:00

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 15:04

Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

Un peu moins d'infractions routières à la rentrée d'août

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 15:11

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 16:33