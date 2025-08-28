« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

La destination touristique de Jura & Tois-Lacs lance une nouvelle page dédiée au tourisme responsable ...
« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

La destination touristique de Jura & Tois-Lacs lance une nouvelle page dédiée au tourisme responsable. Elle pourrait bien inspirer d’autres régions.

Tourisme Bienne Seeland espère obtenir une distinction du label Swisstainable d’ici la fin 2026. (Photo : Jura Trois-Lacs). Tourisme Bienne Seeland espère obtenir une distinction du label Swisstainable d’ici la fin 2026. (Photo : Jura Trois-Lacs).

Tourisme Bienne Seeland se met au vert. La destination touristique lance sa page internet dédiée au voyage durable. L’annonce de cette nouveauté a été faite à la mi-août. L’idée est d’aider les vacanciers à planifier leur séjour, tout en préservant la région. Pour cela, des partenaires engagés ont été répertoriés grâce à un recensement et un questionnaire. Les suggestions sont nombreuses : observation d’animaux, excursion autour des champignons, découverte des restaurants qui utilisent les produits régionaux ou encore nuit dans un hôtel certifié pour sa durabilité. Des alternatives à la voiture individuelle sont également proposées.

Si la thématique est commune à toutes les destinations touristiques comme Pays de Neuchâtel, Canton du Jura, mais aussi Grand Chasseral, Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland, estime que « la destination est la plus avancée sur le voyage responsable ».

Oliver von Allmen : « Il y a un grand potentiel pour le tourisme durable. »

Ecouter le son

L’offre et la demande semblent être au rendez-vous, en témoignent les retours positifs émis par les prestataires de Tourisme Bienne Seeland, mais aussi les « sollicitations par mail quotidiennes » et « les demandes de tours guidés », explique Oliver von Allmen.

Pour l’heure, Tourisme Bienne Seeland dispose d’une dizaine de partenaires labellisés sur la vingtaine nécessaires pour se positionner en tant que « destination durable » officielle du label de Swisstainable. Le directeur espère pouvoir obtenir la reconnaissance convoitée d’ici à la fin 2026. /vfe


 

