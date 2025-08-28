« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

Tourisme Bienne Seeland se met au vert. La destination touristique lance sa page internet dédiée au voyage durable. L’annonce de cette nouveauté a été faite à la mi-août. L’idée est d’aider les vacanciers à planifier leur séjour, tout en préservant la région. Pour cela, des partenaires engagés ont été répertoriés grâce à un recensement et un questionnaire. Les suggestions sont nombreuses : observation d’animaux, excursion autour des champignons, découverte des restaurants qui utilisent les produits régionaux ou encore nuit dans un hôtel certifié pour sa durabilité. Des alternatives à la voiture individuelle sont également proposées.

Si la thématique est commune à toutes les destinations touristiques comme Pays de Neuchâtel, Canton du Jura, mais aussi Grand Chasseral, Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland, estime que « la destination est la plus avancée sur le voyage responsable ».