Nouveaux soutiens pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Trois partenaires principaux de grande envergure annoncés pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. La Banque cantonale neuchâteloise, la Migros ainsi que Swatch Group font maintenant partie des sponsors de l’événement, informe ce lundi dans un communiqué l’équipe organisatrice. En comptant les nouveaux arrivants, 85% du budget estimé à 18,5 millions de francs au total, a déjà été réuni, et ce, 16 mois avant le début de la manifestation.

Il est à rappeler que La Chaux-de-Fonds sera la première Capitale culturelle suisse du 1er janvier au 31 décembre 2027. L’événement s’inspirant du concept des capitales européennes de la culture aura lieu tous les trois ans en Suisse, avec pour objectif de valoriser l’offre culturelle régionale, ainsi que les collaborations interrégionales, et de leur conférer une visibilité à l’échelle nationale. /comm-awa