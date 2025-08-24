Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Dix ans, 23 chantiers participatifs et des milliers d’heures de bénévolat, c’est ce qu’il aura fallu à l’association Skate in Le Locle, SKILL, pour réaliser son skatepark dans la Mère commune. Il occupe une surface de 700 m2 à proximité du collège des Jeannerets.

C’est en raison d’un manque de moyens financiers que SKILL a choisi le fait maison, do it yourself ou DIY en anglais. Si l’avantage pécuniaire est indéniable, cette façon de faire permet aussi de développer des compétences et de fédérer des gens autour d’un projet et le faire vivre.