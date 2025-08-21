« En Boîte » : l’or bio de Precinox

Utiliser des bactéries pour extraire l’or des déchets électroniques, c’est ce à quoi travaille Precinox depuis 2 ans. Grâce à cette méthode, l’entreprise chaux-de-fonnière spécialisée dans le traitement et l’affinage des métaux précieux a déjà réussi à récolter quelques dizaines de grammes d’or. Et ça n’est qu’un début.

Le monde produit 60 millions de tonnes de déchets électroniques par année. Une seule tonne de ces déchets contient environ 300 kilos de cuivre et une centaine de grammes d’or. « C’est plus facile de chercher de l’or dans des déchets que dans des mines », constate le directeur de Precinox Christophe Nicolet.

« Nous cherchions à nous approvisionner en or de déchets électroniques. Nous n’en avons pas trouvé. Donc on s’est intéressé aux différentes technologies qui permettent de pouvoir obtenir de l’or de ces déchets de façon traçable », explique Alexandra Levesque, la responsable de l’innovation au sein de l’entreprise.