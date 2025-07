La place des Lilas sera réaménagée

La place des Lilas à La Chaux-de-Fonds s'offre un coup de neuf. Les autorités annoncent ce jeudi que des travaux seront effectués pour réaménager cet espace. Le chantier commencera le 11 août. La place de jeux actuelle est vieillissante, datant d’il y a plus de 40 ans. Pour poursuivre la dynamique communale de transformation urbaine, la Ville va donc revoir complètement la place et se séparer de ses installations vétustes. Pour ce faire, le Conseil communal avait lancé un concours d’idées, en impliquant les enfants et les autres usagers réguliers. À l’issue de ce processus, c’est le projet « Au cœur de la Ruche » qui a été retenu. La proposition de l’entreprise Realsport, prévoit une aire de jeux autour de l’univers des abeilles, qui comprendra une structure principale en forme d’abeille géante conçue pour les plus grands, des jeux sur ressorts, une « ruche » stimulant l’imaginaire et des balançoires pensés pour les plus jeunes, ainsi qu’une balançoire inclusive. Le sol de la place sera intégralement remplacé par des revêtements souples et des copeaux de bois, et une bonne partie de la végétation endommagée par la tempête sera renouvelée. La fin du chantier est prévue pour début novembre, en comptant sur une météo favorable. /comm-awa