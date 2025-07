Une 50e réussie pour les Promos

« Une excellente édition au niveau de la météo et de la fréquentation. » José Alonso ne cachait pas sa joie dimanche, au moment de dresser le bilan des Promos du Locle. Le président du Music Festival estimait qu’environ 55'000 personnes avaient fait le déplacement entre vendredi et dimanche matin (tôt). Avec une petite voix et beaucoup de fatigue, José Alonso a confirmé ce que le public avait observé sur place : « zéro incident à signaler, nous sommes très contents et très fiers de cette édition. » Selon le président de la manifestation, les retombées financières devraient être bonnes cette année pour les sociétés locales qui ont pris part à la fête.