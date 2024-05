Les Promos du Locle passent au cashless, mais doucement

Cette fois, les organisateurs des Promos du Locle ont fait le pas : ils sont passés comme les autres au cashless. Il ne sera plus possible de payer en espèces les 5 et 6 juillet prochains lors de la grande fête qui marque la fin de l’année scolaire.

C’est un bracelet en plastique qu’il faudra charger, y compris pour monter dans les navettes des transports publics, et qui coûtera 3 francs. Ces sésames sont disponibles dans plusieurs commerces loclois et chaux-de-fonniers et sur le site internet des Promos.

Et pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à créditer ces bracelets numériquement, du personnel se tiendra à leur disposition sur deux points de vente pour prendre leurs billets de banque et faire l’opération à leur place. « On se sent un peu obligé de passer au cashless, c’est une simplification pour tous les stands », déclare Alexandre Leuba, coprésident de la manifestation.