Nouveau round pour les Promos

Le festival du Locle débute à 17h ce vendredi et va durer jusque tard dans la nuit de samedi ...
Nouveau round pour les Promos

Le festival du Locle débute à 17h ce vendredi et va durer jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche. Au menu cette année : un spectacle lumineux sur le Temple et une nouvelle scène.

José Alonso, président, et Alexandre Leuba, coprésident de la manifestation, devant la nouvelle grande scène. José Alonso, président, et Alexandre Leuba, coprésident de la manifestation, devant la nouvelle grande scène.

Des Promos qui vont briller. La 51e édition du Music Festival commence à 17h au Locle. Et une des nouveautés de cette année, ce sont les projections lumineuses prévues sur le Temple. Ce « pari » imaginé tout d’abord entre José Alonso, président, et Alexandre Leuba, coprésident de la manifestation, prend désormais forme. « C’est cool, c’est joli, ça fait festif et ça éclaire la fête », précise encore le second. Des images lumineuses seront projetées sur le bâtiment, ainsi que des informations. Autre nouveauté : une grande scène, un peu plus haute que celle des dernières années, qui remplace la tente habituelle. La programmation fait d’ailleurs la part belle à des artistes plus jeunes.

José Alonso : « Les Promos quand on y vient, on y revient ! »

Ecouter le son

La journée du vendredi des Promos permet toujours de voir monter le niveau d’excitation des deux responsables. Entre soundchecks, montages de stands et dernières vérifications de la météo : tout semble bien parti pour le festival de musique.

Lors de la fête, Alexandre Leuba se réjouit toujours de « la première bière ». Mais le coprésident de la manifestation aime aussi « voir le monde qui afflue, les gens heureux et le monde qui adhère à la fête. » De son côté, José Alonso aime « voir toutes les familles qui peuvent se retrouver » pendant ces promotions de fin d’année scolaire. Le président n’oublie évidemment pas « la partie festive ainsi que toute la programmation incroyable. »

Alexandre Leuba : « J’aime quand les gens prennent beaucoup de plaisir à toujours revenir chez nous au Locle. »

Ecouter le son

Les rues du Locle, quelques heures avant le début des Promos... Les rues du Locle, quelques heures avant le début des Promos...

Le Music Festival Promo débute à 17h ce vendredi. Samedi, le cortège des enfants est prévu à 10h. /swe


 

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