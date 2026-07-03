Nouveau round pour les Promos

La journée du vendredi des Promos permet toujours de voir monter le niveau d’excitation des deux responsables. Entre soundchecks, montages de stands et dernières vérifications de la météo : tout semble bien parti pour le festival de musique.

Lors de la fête, Alexandre Leuba se réjouit toujours de « la première bière ». Mais le coprésident de la manifestation aime aussi « voir le monde qui afflue, les gens heureux et le monde qui adhère à la fête. » De son côté, José Alonso aime « voir toutes les familles qui peuvent se retrouver » pendant ces promotions de fin d’année scolaire. Le président n’oublie évidemment pas « la partie festive ainsi que toute la programmation incroyable. »