Le Temple du Locle s’invite au Music Festival Promo

Les bénévoles, le nerf de la guerre

Comme beaucoup de manifestations dans le canton, le Music Festival Promo Le Locle fait face à des difficultés de recrutement de bénévoles. Dans le communiqué, les organisateurs encouragent même la population à s’investir et à soutenir les sociétés locales. Sur les 70 stands annoncés pour cette 51e édition, un tiers sont tenus par des sociétés locales, indique José Alonso. « C’est toujours le même défi de retrouver des sociétés locales qui s’investissent et surtout qui trouvent à l’interne des bénévoles pour pouvoir gérer la manifestation », reconnaît le président du festival loclois. Alors que beaucoup déploraient l’année dernière le départ du FC Le Locle, le club de football sera de retour cet été. Des contacts ont aussi été pris, mais pour la prochaine édition, avec le Rotary Club des Montagnes neuchâteloises. Par contre, les Petz l’avaient déjà annoncé : ils ne seront plus présents au Music Festival Promo.