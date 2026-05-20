Le Temple du Locle s’invite au Music Festival Promo

Les organisateurs du festival de la Mère Commune dévoilent ce mercredi les contours de la 51e édition qui se tiendra les 3 et 4 juillet au centre-ville. Le Temple du Locle sera le théâtre de projections dès que la nuit tombera. Côté musical, la programmation mise sur la découverte et la jeunesse.
« Ça fait des années que le Temple du Locle nous fait de l’œil ». Les organisateurs du Music Festival Promo présentent ce mercredi les contours de la 51e édition de l’événement qui se tiendra les 3 et 4 juillet. Cortège des élèves le samedi matin, animations, concerts et plus de 70 stands seront au rendez-vous au centre-ville du Locle. Nouveauté cette année : le Temple fera partie intégrante de la fête, puisqu’il sera la toile d’un spectacle lumineux. « Il y aura des affichages assez incroyables », avertit José Alonso, président du festival.
José Alonso : « C’est un peu dans l’air du temps. »
Côté musique, la programmation est quelque peu rajeunie pour cette 51e édition du Music Festival Promo. Cobalt, MIMAA, Eloïz, Stéphane ou encore Rori se produiront au Locle. « Une programmation qui sera plus jeune et plus découverte », explique José Alonso. Un aspect très francophone également. Et pour les fins de soirées, les organisateurs misent sur des concerts « un peu plus techno. »
« Une programmation hors des habitudes. »
Les bénévoles, le nerf de la guerre
Comme beaucoup de manifestations dans le canton, le Music Festival Promo Le Locle fait face à des difficultés de recrutement de bénévoles. Dans le communiqué, les organisateurs encouragent même la population à s’investir et à soutenir les sociétés locales. Sur les 70 stands annoncés pour cette 51e édition, un tiers sont tenus par des sociétés locales, indique José Alonso. « C’est toujours le même défi de retrouver des sociétés locales qui s’investissent et surtout qui trouvent à l’interne des bénévoles pour pouvoir gérer la manifestation », reconnaît le président du festival loclois. Alors que beaucoup déploraient l’année dernière le départ du FC Le Locle, le club de football sera de retour cet été. Des contacts ont aussi été pris, mais pour la prochaine édition, avec le Rotary Club des Montagnes neuchâteloises. Par contre, les Petz l’avaient déjà annoncé : ils ne seront plus présents au Music Festival Promo.
« C’est toujours le même défi. »
Le Music Festival Promo Le Locle, ce sera les 3 et 4 juillet au centre-ville de la Mère Commune. /lgn