Le taux de chômage à Neuchâtel diminue légèrement en juin

Le taux de chômage a diminué de 0,1 point en juin, pour atteindre 4,3% à Neuchâtel annonce un communiqué de la chancellerie d’État ce vendredi. À noter qu’avec l’actualisation des données de la population active par l’Office fédéral de la statistique, le taux du mois de mai correspond à présent à 4,4% au lieu des 4,5% de l’ancienne base. Avec 33 personnes de moins qu’au mois de mai, le canton compte à présent 3933 chômeurs. De son côté, le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse de 125, atteignant 6132 personnes en tout actuellement.

De façon plus nuancée, le nombre de chômeurs a diminué chez les jeunes de moins de 25 ans ainsi que les personnes dans la tranche allant de 25 à 49 ans avec respectivement 23 et 12 de moins qu’en mai, alors que les plus de 50 ans voient leur effectif légèrement s’élever, en comptant 2 de plus en juin.

L’analyse sectorielle expose des baisses du nombre de chômeurs dans les domaines de la construction ainsi que de l’horlogerie, à la hauteur de 24 et 19 de moins que le mois précédent, et à l’inverse des hausses pour la santé humaine, des activités spécifiques scientifiques et techniques, manufacturières, ainsi que financières, assurances et immobilières en raison de 20, 10, 10 et 10 de plus qu’en mai. /comm-awa