Le Conseil d’État défendra mordicus le salaire minimum neuchâtelois

Les attaques fédérales sur le salaire minimum neuchâtelois, approuvé en votation populaire en 2011, inquiètent une partie du Grand Conseil. Mardi, une interpellation des groupes socialiste et VertPOP a demandé au Conseil d’État de faire entendre sa position sur différents points. Le 17 juin dernier à Berne, le Conseil national a accepté un projet de loi qui vise à faire primer les conventions collectives de travail (CCT) sur le salaire minimum cantonal. Le Conseil des États votera sur le sujet lors de sa prochaine session.

Parmi les questions qui figurent dans l’interpellation, celle du bilan. « Le salaire minimum est en fonction depuis sept ans dans le canton de Neuchâtel. Et on constate que son application se fait sans difficultés particulières. Il est très bien assimilé et accepté par les employeurs », relève Florence Nater, conseillère d’État en charge de l’économie et de la cohésion sociale.