LNM : le déficit a explosé en 2024

La LNM veut sortir de sa situation compliquée. La Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat indique dans un communiqué que son assemblée générale a approuvé mercredi les comptes 2024 de la société. Ils bouclent sur un gouffre de près de 770'000 francs, contre une perte de 89'000 francs un an plus tôt. La fréquentation a accusé un recul à 214’000 passagers, en repli de 7% en comparaison annuelle. Des chiffres publiés dans son rapport d’activité.

La LNM indique que ce résultat est une étape dans le redressement qu’elle dit avoir déjà engagé. Il s’agit notamment du recrutement de collaborateurs supplémentaires afin d’améliorer les conditions de travail. La compagnie indique qu’elle entamera cet automne des discussions stratégiques avec ses trois cantons commanditaires. Des échanges qui viseront à définir un cadre de financement adapté aux besoins de l’entreprise et à planifier les investissements nécessaires à la rénovation de la flotte. /comm-aju