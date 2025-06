Réorganisation du Conseil communal chaux-de-fonnier

Le tournus protocolaire du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a été effectué ce mercredi matin, selon un communiqué. Théo Huguenin-Elie reprendra la place de Thierry Brechbühler à la présidence et il occupera cette fonction jusqu’en juin 2026. Le chef du dicastère de l'urbanisme, du service technique et des bâtiments se retrouvera dans cette position pour la quatrième fois depuis qu’il a été élu conseiller communal en 2013. La vice-présidence sera quant à elle reprise par Théo Bregnard, le chef du dicastère de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration.

Jean-Daniel Jeanneret, Ilinka Guyot et Thierry Brechbühler conserveront de leur côté leurs dicastères, respectivement celui de l'économie, des finances, de l'action sociale et de l'informatique, celui de la jeunesse, des espaces publics et des ressources humaines et celui de la sécurité, des sports et de la santé.

Le Conseil communal a choisi le Grand-Pont pour sa nouvelle photo officielle, un « symbole de la métamorphose urbanistique de notre ville », soulignent les autorités. /comm-awa