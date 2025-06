L’ADCC et les autorités chaux-de-fonnières ont noué le dialogue

L’association de défense des commerçants de La Chaux-de-Fonds s’était fait connaitre du grand public en novembre de l’année dernière. Elle avait invité la presse à proximité du cimetière, pour y enterrer symboliquement l’initiative qui demandait de soumettre au référendum obligatoire toute suppression de place de parc ou création de zones piétonnes. À cette occasion, l’ADCC avait promis de revenir à la charge rapidement.

Six mois plus tard, l’association a noué le dialogue avec les autorités communales. « Ils nous ont écoutés et je crois qu’on peut collaborer », se réjouit son président Pascal Bruni. L’ADCC devrait prochainement intégrer la commission mobilité, espaces publics et stationnement.