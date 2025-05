Neuchâtel : Le Conseil général favorable à l’extension du parking du Port

Le Conseil général de Neuchâtel favorable au projet d’extension du parking du Port. Il a pris connaissance du rapport d’information présenté par le Conseil communal lundi soir. Ce dernier prévoit la création de 225 place de parking supplémentaire en ouvrage et le réaménagement de la Place Alexis-Marie-Piaget. Le législatif a donné une position de principe favorable par 25 oui, 11 non et 5 abstentions, ce qui permet à la Commune et à la société du parking du Port d’avancer dans le projet.

Ça fait déjà plusieurs années que l’avenir de la place Alexis-Marie-Piaget à Neuchâtel est en réflexion. Mais depuis que les autorités ont rendu un rapport concernant la mobilité et le stationnement, qui prévoit de réduire l’emprise des voitures au centre-ville en surface pour y repenser et valoriser les espaces, les réflexions ont beaucoup évolué pour arriver au rapport d’information présenté lundi soir. Le Conseil communal souhaiterait, en collaboration avec la Société du parking du Port, étendre ce dernier jusque sous la place Alexis-Marie-Piaget et ainsi pouvoir supprimer les places de stationnement en surface et réaménager les lieux. Il serait également question d’installer une centrale du chauffage à distance dans le sous-sol.

Le préavis du Conseil général n’était pas légalement nécessaire pour continuer à avancer dans le projet, mais c’est un choix assumé par Violaine Blétry-de Montmollin, la conseillère communale en charge du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments.