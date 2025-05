Capitale culturelle 2027: Chaux-de-Fonniers invités à participer

La population de La Chaux-de-Fonds (NE) est invitée à participer dans le cadre de Capitale culturelle suisse en 2027 et à faire connaître ses idées. Les responsables de la manifestation vont financer des projets, mais aussi les faire connaître et les mettre en relation.

On aimerait obtenir une photographie de toutes les motivations et de toutes les idées de la population", a déclaré mardi à Keystone-ATS Pauline Vrolixs, responsable communication de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 . "Cela peut par exemple être des jeunes qui lancent un petit festival de cinéma dans leur collège".

"Nous souhaitons avant tout soutenir les actrices et acteurs culturels locaux qui font que nous en sommes là aujourd'hui à préparer cet événement. Cet appel à participation sert à faire rayonner l'énergie collective de ces talents, a expliqué Pauline Vrolixs. Une programmation nationale et internationale se couve en parallèle. La manifestation sera une articulation de toutes ces dimensions".

Les futurs projets pourront se dérouler dans tous les endroits, sous réserve des autorisations nécessaires. Lieux insolites, espaces publics ou privés, parcs, friches, quartiers, écoles, lieux de cultures existants, musées ou anciens abattoirs ont été imaginés.

Le but de cet appel à participation, qui s'adresse aussi bien aux habitants, collectifs, associations ou institutions, est de connaître les projets, de pouvoir les référencer et de les mettre en liens. "Si un musée a une salle à disposition dans le cadre de la manifestation, on pourrait lui proposer par exemple le projet de musiciens qui cherchent un lieu de concert", a ajouté Pauline Vrolixs.

Pour les projets demandant entre 10’000 et 100’000 francs, la date limite de dépôt est le 15 septembre. Pour ceux de moins de 10'000 francs, elle court jusqu'au 10 décembre. "Si nous espérons recevoir une multitude de propositions, un choix devra être opéré par l’équipe de l'évènement dans l’attribution des moyens financiers et matériels à notre disposition", peut-on lire dans le communiqué.

"On ne pourra pas donner du financement à tous les projets mais on pourra de toute façon leur donner une visibilité en les référençant ou en les aidant à se mettre en réseau", a expliqué Pauline Vrolixs.





Une fenêtre par mois

En février, les organisateurs avaient déjà lancé un appel à projets pour douze thématiques poétiques et engagées, visant à investir l’espace des anciens abattoirs, avec l'ouverture d'une nouvelle fenêtre narrative et artistique chaque mois. "Le jury, composé de membres de l'association à la base de l'évènement et d'artistes, se réunira lundi et annoncera courant juin les projets retenus", a précisé la chargée de communication.

Au total, 130 projets ont été soumis. Certains dossiers - non retenus - pourraient être conservés dans le cadre de ce nouvel appel à participation.

/ATS-awa