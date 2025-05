Redonner à Chaumont de son attractivité

La motion faisait aussi référence au stationnement des voitures, que les porteurs du texte jugent problématique. Ils demandaient que l’amélioration de l’offre en transports publiques soit couplée au développement d’un plus grand parking à son départ à La Coudre. Un aspect qui n’a pas plu au groupe VertsPopSol (VPS) qui a amendé la motion. La proposition étant de demander de privilégier un tourisme respectueux de l’environnement naturel et en supprimant la notion de stationnement. La présidente du groupe Nicole Galland a relevé que le but n’était pas de créer un afflux de véhicule à La Coudre pour désengorger Chaumont, mais plutôt d’encourager les visiteurs à utiliser les transports publics. L’amendement a été accepté à une courte majorité de 18 oui, 16 non et une abstention. La motion amendée a ensuite été acceptée par 40 oui et une abstention. Le Conseil communal a à présent deux ans pour prendre le dossier en main et adresser une réponse à cette motion. /lgn