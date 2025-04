Mise à l’eau réussie pour PlanetSolar II sur le lac Titicaca

PlanetSolar II navigue désormais sur les eaux du lac Titicaca. Parti en février de Neuchâtel, le bateau solaire suisse est arrivé cette semaine à Puno, au Pérou, pour une mission scientifique et de promotion de l’énergie solaire prévue jusqu’en 2026.

La cérémonie officielle de donation de l’embarcation à l’Autorité binationale du lac Titicaca (ALT) s’est tenue vendredi à Puno, en présence de l’Ambassadrice de Suisse en Bolivie, de plusieurs ministres péruviens et boliviens, du président de l’ALT Juan Ocola Salazar, et de l’océanographe Xavier Lazzaro, spécialiste de l’écosystème du lac.

Grâce à cette donation, les autorités locales disposeront d’un bateau à propulsion 100 % solaire pour réaliser des relevés scientifiques. Objectifs : mesurer le rendement des cellules photovoltaïques à haute altitude et surveiller la santé du lac Titicaca, fragilisé notamment par la pollution et la navigation de bateaux à moteur.

Le projet, porté par la Fondation PlanetSolar présidée par le Neuchâtelois Raphaël Domjan, bénéficie du soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco ainsi que d’acteurs économiques suisses et péruviens. Il vise aussi à promouvoir un tourisme plus respectueux de l’environnement et à renforcer les liens scientifiques entre la Suisse, le Pérou et la Bolivie. /comm-ifp