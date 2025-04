L’UniNE en léger recul sur sa trajectoire climat

Le signal est clair : les efforts existent, mais ne suffisent pas encore. L’Université de Neuchâtel a publié vendredi passé son nouveau bilan climat. Si l’on observe une baisse globale de 11% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’année de référence 2019, les chiffres de 2024 marquent un léger rebond (+1%) par rapport à 2023.

Un ralentissement qui peut interpeller, alors que l’institution s’est engagée sur une trajectoire de réduction continue. Les principaux postes d’émission restent inchangés : les déplacements en avion représentent 41% du total, suivis par le chauffage (30%) et les trajets pendulaires (13%). Selon le secrétaire général Fabien Greub, « le décalage entre les efforts de sensibilisation comme le défi Bike to work mis sur pied par l’institution et le poids des sources d’émission ne peut pas être réglé du jour au lendemain. On essaye d’avancer et de progresser grâce à ces actions, mais cela ne règle pas tout », précise-t-il.