Une vie passée à prendre soin de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel

Sa fin de carrière a aussi été marquée par deux événements majeurs : la venue du Conseil fédéral in corpore le mercredi 9 avril à Neuchâtel et l’acceptation par le Conseil général le 7 avril du dernier crédit lié aux Jeunes-Rives, après 20 ans de débats à ce sujet.

Le projet qui l’a toutefois le plus marquée, c’est la restauration de l’Hôtel de Ville. Katia Barthel-Meia a vécu les travaux comme « une agression ». « Son Hôtel de Ville » était entouré d’échafaudages et des pièces étaient démontées pour être restaurées. « Je me disais : mais, est-ce qu’ils vont pouvoir les remonter ?», se rappelle-t-elle.





En quête de la tombe de David de Pury

Pour tenter de maîtriser l’émotion qui l’assaillait, l’huissière s’est lancée dans l’écriture d’un livre, intitulé : L’Hôtel de Ville et moi. Ce chantier l’a aussi poussée sur les traces de David de Pury, à qui l’on doit le bâtiment. Elle s’est rendue à Lisbonne où elle a découvert la tombe de David de Pury. Katia Barthel-Meia a dû arpenter plusieurs fois les allées avant de la découvrir entre les tombes couvertes de mousse, dont les noms étaient bien souvent illisibles.