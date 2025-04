La LNM veut garder la tête hors de l’eau

La LNM réagit fort. Les responsables de la Société de navigation se sont réunis en AG extraordinaire mercredi soir à Neuchâtel. Outre la stabilisation financière de l’exploitation, la restauration de la confiance avec les employés a été définie comme une priorité pour la LNM.

La création de trois postes de travail supplémentaires, le désamiantage des parties de la flotte et le déménagement de l’administration dans des locaux conformes aux normes actuelles ont été annoncés dans un communiqué diffusé ce jeudi matin. Un suivi régulier de la situation a également été institué par le conseil d’administration.





Projets réévalués

Face à une situation financière plus difficile que prévu et une perte annuelle d’environ 600'000 francs en 2024, la LNM a décidé de suspendre certains de ces projets d’investissement pour sa flotte. La rénovation du Fribourg est désormais en pause et le projet de nouveau bateau électrique LNM 500 sera réévalué, précise la LNM. Grâce au soutien public, la Société de navigation ne sera plus en situation de surendettement. Les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, ont accepté de suspendre une partie des créances historiques à hauteur de 7,2 millions de francs. D’autre part, des mesures ont été mises en place pour renforcer le contrôle budgétaire et améliorer la transparence. /crb-comm