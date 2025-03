La LNM face à de nombreux défis

Le nouveau directeur de la LNM est face à de nombreux défis. Peter Voets a pris ses fonctions en début d’année. Le contexte est délicat, puisque la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat a enregistré la pire saison de son histoire en 2024. Les raisons sont nombreuses. D’un côté, les mauvaises conditions météorologiques, de l’autre l’absence pendant plusieurs semaines du « Neuchâtel ». Il a été arrêté pendant presque un tiers de la saison. Peter Voets est conscient de ce qui l’attend : « reprendre une société où les finances ont été un peu compliquées c’est un défi de taille. » Le nouveau directeur a déjà des idées. Pour pérenniser le modèle de l’entreprise, il faut : « développer la vente en ligne. On le fait, mais on n’est vraiment pas très bons là-dedans. »