Retour sur les élections cantonales avec Romain Dubois et Francis Krähenbühl

C’est la veillée d’armes avant l’éventuel second tour de l’élection au Conseil d’État neuchâtelois. Au lendemain du scrutin et de la victoire de la gauche, les présidents du PS et du PLR refusent à ce stade de rejeter le moindre scénario.

Ce lundi, au lendemain du dimanche électoral, la réponse n’est pas encore complètement connue. Les deux candidats socialistes de la Gauche unie ont été élus au 1er tour. Les sortants Frédéric Mairy et Florence Nater ont obtenu respectivement 23'983 et 23'405 voix. Viennent ensuite le libéral-radical sortant Laurent Favre, suivi en 4e position de la verte Céline Vara. La PLR Crystel Grarf est 5e avec un peu plus de 500 voix d’avance sur la popiste Sarah Blum.

Dans « La Matinale » ce lundi, le président du Parti socialiste neuchâtelois Romain Dubois a estimé qu’il s’agissait « d’un résultat assez incroyable, historique ». Mais qu’à présent, il jugeait qu’il s’agissait « d’une grande responsabilité » d’être à la hauteur des attentes de l’électorat.

Au sujet des résultats de son camp, le président du Parti libéral-radical neuchâtelois Francis Krähenbühl analyse que « l’Alliance neuchâteloise a fonctionné, mais la somme des électorats PLR, UDC et du Centre ne pouvait pas nous permettre de faire beaucoup mieux ».