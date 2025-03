Des noms qui reviennent et disparaissent au Grand Conseil

Des retours, des confirmations et des déconvenues ce dimanche avec l’élection au Grand Conseil neuchâtelois. L’ancien président du législatif, Baptiste Hunkeler (PS), a retrouvé un siège. Du côté du POP, l’ancien conseiller communal du Locle Cédric Dupraz a été élu député, tandis qu’Olivier Berroud n’a pas été réélu.

Chez Les Vert-e-s, plusieurs figures de la dernière législature essuient un revers. Laurent Debrot a échoué dans sa tentative de retour, tandis que Stéphanie Skartsounis n'a pas conservé sa place. Les deux coprésidents du parti, Yves Pessina et Fabian Schwab n’ont pas été élus. Une victoire toutefois pour les écologistes : Émile Blant a été réélu et deviendra le prochain président du Grand Conseil.

De son côté, l’UDC voit son ancien conseiller national Raymond Clottu arriver en deuxième position. Il avait été exclu du parti agrarien en 2017 avant d’y faire son retour pour ces élections cantonales.





Majorité féminine maintenue

Le PVL a enregistré plusieurs succès, notamment l’élection de l’ancien membre du Centre Blaise Fivaz et de Mauro Moruzzi, ancien conseiller communal de Neuchâtel. En revanche, Aël Kistler et Jennifer Hirter n’ont pas pu se maintenir. Enfin, au PLR on peut relever que Pascale Leutwiler n’a pas été réélue.

À noter que le PLR Quentin Di Meo a été le mieux élu avec 11'331 voix, tandis que Jean-Luc Pieren du Parti fédéraliste européen a terminé en dernière position de l’élection au Grand Conseil avec 199 suffrages. La majorité féminine du Grand Conseil a, elle, été conservée avec 54 députées sur 100.

La participation pour l’élection au législatif s’est établie à 32%.

Les noms des membre du Grand Conseil neuchâtelois sont à retrouver dans le fichier ci-dessous. /gtr-jpp