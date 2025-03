La majorité féminine au Grand Conseil a « changé les choses »

« Encore du travail »

De l’autre côté de l’échiquier politique, la socialiste Corine Bolay-Mercier estime également que la teinte violette du Grand Conseil lors de cette législature a eu des effets « très positifs ». Selon elle, de par leur expérience de vie, « les femmes touchent des réalités différentes et abordent la politique d’une autre manière. Dans une vision plus collective et davantage tournée vers la négociation qu’une majorité d’hommes. »

En revanche, elle souligne qu’un gros travail reste à faire, notamment du côté des commissions du Grand Conseil. Sur les 22 commissions du Parlement cantonal de cette législature, 13 étaient présidés par des hommes, malgré la supériorité numérique féminine dans l’hémicycle. Surtout, les thèmes des commissions sont encore très connotés. « On sent encore cette idée que les finances sont attribuées aux hommes, car c’est quelque chose de sérieux, et que l’éducation est dévolue aux femmes. On est dans des clichés et des stéréotypes qu’il s’agit vraiment de faire évoluer », souligne Corine Bolay-Mercier.