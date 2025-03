Face aux sommets et aux glaciers, les cabanes de montagne ont rouvert

Au fil des années, François Dupont observe une évolution dans la fréquentation des cabanes sous sa responsabilité. En été, « l’alpinisme devient parfois plus difficile, beaucoup d’itinéraires qui étaient enneigés ne sont aujourd’hui plus praticables. » En revanche, il remarque une augmentation de fréquentation par des personnes venant uniquement par plaisir de dormir une nuit en cabane, mais aussi des passages d’adeptes de trail qui montent et descendent dans la même journée. Ces 20 à 30 dernières années, il note également une augmentation de la pratique du ski en altitude, qui débute plus tôt dans la saison.