RTN au cœur des élections cantonales

Le 23 mars, c’est jour d’élections cantonales pour le canton de Neuchâtel. RTN sera au cœur de l’événement pour suivre le renouvellement du Conseil d'État et du Grand Conseil. La rédaction se mobilise et vous propose de suivre cet après-midi électoral en direct dans notre émission spéciale de 12h30 à 21h sur nos ondes, ainsi que sur notre site dès 12h via un « minute par minute ». Vous y retrouvez les résultats, des analyses, les réactions depuis les stamms des partis politiques, des photos et des infographies. /jja