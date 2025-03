Élection au Grand Conseil, le mode d’emploi

Voter, ça peut s’apprendre. Les élections cantonales neuchâteloises, c’est le dimanche 23 mars. Si vous êtes citoyenne ou citoyen, vous avez récemment reçu votre enveloppe de vote pour l’élection au Grand Conseil et au Conseil d’État.

Les principes de base sont simples. Ce qu’il faut savoir, c’est que le Grand Conseil neuchâtelois, c’est le législatif cantonal. Il vote les lois, entre autres attributions. Et il est composé de cent députées et députés.

Le Grand Conseil est élu au système proportionnel. Cela signifie que l’on donne d’abord des voix à des partis. Imaginons le cas de figure où un parti reçoit 25% des voix. Il obtiendra 25 sièges. Les candidats qui ont reçu le plus de voix vont s’asseoir dessus. Dans notre exemple, il s‘agit donc des 25 premiers de la liste du parti.

Un autre facteur, c’est la représentation régionale. Chacune des quatre régions du canton peut compter sur un certain nombre de sièges assurés au Grand Conseil. 28 pour le Littoral, 15 pour les Montagnes, 5 pour le Val-de-Ruz, 4 pour le Val-de-Travers. Dans certains cas, un candidat avec moins de voix peut chiper le siège d’un candidat avec plus de voix afin de respecter cet équilibre régional.





Trois possibilités

Partant de là, afin d’accomplir son devoir, toute citoyenne ou citoyen dispose de trois approches. Premièrement, vous pouvez glisser dans l’enveloppe un bulletin préimprimé mis à disposition par un parti politique et contenu dans les documents de vote, sans rien modifier. Chaque personne sur la liste reçoit une voix et toutes les voix vont également au parti de la liste que vous avez sélectionnée.

Deuxième option : vous prenez une des listes pré-imprimées et vous la modifiez. Cela veut dire que vous pouvez barrer les noms des personnes pour qui vous ne souhaitez pas voter et que vous pouvez ajouter à la main des noms supplémentaires. Attention, il y a deux règles à garder en tête : vous pouvez voter au maximum pour cent personnes. Et il est interdit de voter plus d’une fois pour le même candidat. Chaque personne qui n’est pas biffée reçoit une voix et son parti aussi. Chaque personne qui est biffée ne reçoit aucune voix, mais son parti en obtient une. Enfin, les noms ajoutés reçoivent une voix et leur parti politique aussi.

Enfin, troisième option : le bulletin libre. Vous y notez les noms que vous souhaitez. Là aussi, vous disposez de cent voix et le cumul est interdit. Chaque nom inscrit fournit une voix au candidat et à son parti et si vous n’avez pas noté cent noms, il suffit de mentionner un parti politique et toutes les voix des lignes vides seront apportées à cette formation.

Pour faire votre choix, retrouvez notre page spéciale consacrée aux Elections cantonales neuchâteloises. L’État de Neuchâtel explique en détails les mécanismes du vote ici.

L’élection au Conseil d’Etat se règle à la majoritaire à deux tours. Au premier tour, vous disposez de cinq voix. Les candidats qui ont obtenu la majorité absolue sont élus directement. Au second tour, les candidats qui recevront le plus de voix occuperont les sièges restants.

Selon les chiffres parus mercredi soir, 11,6% de la population ont déjà voté. /jhi