« Questions pour un Britchon » : Frédéric Mairy à nouveau titré

Frédéric Mairy remporte « Questions pour un Britchon » pour la deuxième édition consécutive. Le conseiller d’Etat candidat à sa réélection a su répondre à l’ensemble d’un quiz corsé. Un jeu de culture générale neuchâteloise proposé dans le cadre des « Matinales » consacrées à l’élection au gouvernement neuchâtelois.

Le Vallonnier a pu indiquer que la seule athlète neuchâteloise à avoir pris part aux Jeux de Paris l’été dernier était Pauline Brunner. Plus difficile, il a répondu que le funiculaire neuchâtelois mis en service en 1890 et automatisé en 1922 correspondait à celui de l’Ecluse-Plan. A la question « quel est le gentilé des habitants de Vilars ? », Frédéric Mairy a indiqué : « Ah oui, Vilars c’est marrant. Fenin, ce sont les Bons voisins, Vilars ce sont les Couennes de lard. […] Et Saules, les Fourmis rouges ! ».

RTN a donc remis une meule de Britchon au Covasson. Offert par la fromagerie des Sagnettes, c’est un fromage que le conseiller d’Etat connaît bien : la seule fromagerie à le produire est celle-ci, située entre Couvet et La Brévine. Le fromager Alexi Frey y produit annuellement quelque 20 tonnes de ce mi-dur, affiné durant 3 à 4 mois à l’Œil de Perdrix. Un produit qui sent bon le Jura neuchâtelois. /aju