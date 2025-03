Le Centre Neuchâtel vise cinq sièges au Grand Conseil

Décrocher un siège de plus qu’il y a quatre ans. C’est l’objectif du Centre neuchâtelois pour la prochaine élection au Grand Conseil. Il espère ainsi avoir cinq élus au Parlement cantonal au soir du 23 mars. Pour y parvenir, le parti mise sur une liste « avec une bonne représentation hommes-femmes » de 41 personnes, « aux profils socio-économiques divers et variés, issues de toutes les régions du canton », explique le président Jonathan Marty. Les questions familiales figurent au cœur du programme du Centre Neuchâtel. « On se bat pour les places d’accueil pré et parascolaire. Il en faut beaucoup plus, à des prix beaucoup plus abordables. On se bat aussi pour les conditions de travail du personnel en crèche qui parfois sont trop basses. Autre domaine important à nos yeux, la fiscalité des familles. Les déductions fiscales pour les frais de garde doivent être revues et augmentées », selon le président du Centre.