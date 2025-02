Boudry veut améliorer son taux de participation aux élections cantonales

C’est à Boudry que le taux de participation était le plus faible lors des élections cantonales en 2021. À l’approche du scrutin du 23 mars, RTN a analysé les statistiques des dernières élections cantonales, en particulier des taux d’abstentionnisme. En analysant de manière plus large, on peut déjà constater que la population neuchâteloise s’investit de moins en moins lors d’élections cantonales ces 20 dernières années. Lors de ces scrutins, Boudry a hérité du rôle du « cancre » à quatre reprises sur les cinq dernières élections. En 2021, le taux de participation était de 27,3% dans la commune.