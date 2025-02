RTN vous fait vivre la course électorale au Conseil d’État. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 8h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif neuchâtelois. Ce jeudi 27 février, Grégoire Cario (Simplement aider) dévoile sa personnalité, présente sa vision politique et les projets qu'il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.