Elections cantonales : l’UDC neuchâteloise met trois priorités sur la table

Une liste de vingt noms pour le Grand Conseil. L’UDC neuchâteloise espère ainsi « miser plutôt sur la qualité que sur la quantité ». Actuellement l’Union démocratique du centre dispose de huit députés au parlement cantonal. Elle vise entre 12 et 15 fauteuils au soir du 23 mars. Pour y parvenir, le parti a placé sur les listes « seules des personnes sérieuses, motivées, compétentes et disponibles » au terme d’un processus de sélection « rigoureux ». Interrogé à ce sujet, le président de la formation estime qu’il en va « du respect des institutions politiques ». Niels Rosselet-Christ rappelle que lors de la législature qui s’achève « dans d’autres groupes, il y a eu des vagues de démissions de personnes qui n’étaient pas présentes dans la vie politique ».

Pour faire progresser la députation au Grand Conseil, le parti place trois thèmes en priorité. En matière de mobilité, l’UDC plaide pour la fluidité et la complémentarité. La formation se refuse à opposer la route au rail. En deuxième priorité, le parti agrarien place le pouvoir d’achat. A ses yeux, si la population s’appauvrit c’est peut-être en raison de l’inflation, mais aussi en raison des taxes et impôts qui « pèsent lourdement sur les budgets des ménages ». Dernière priorité, la sécurité. L’UDC estime que « nos rues sont de moins en moins sûres. […] Les faits de violences deviennent une nouvelle normalité ». Afin de lutter contre ce fléau, la Police neuchâteloise doit pouvoir « compter sur davantage de ressources » et les centres fédéraux d’asile doivent « être mieux encadrés ». /comm-aju