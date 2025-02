Les Vert-e-s veulent incarner l’espoir

En route pour le Château. Les Vert-e-s neuchâtelois ont lancé vendredi leur campagne en vue de l’élection au Grand Conseil du 23 mars. En plaçant 100 candidats dans la course, ils espèrent renforcer leur présence au parlement cantonal alors que le parti détient aujourd’hui 19 sièges. Ils visent aussi une majorité de gauche dans l’hémicycle.

Dans les travées, le parti ambitionne de poursuivre son combat écologique et social. Le Plan climat, adopté lors de cette législature, a été renforcé sous l’impulsion des Vert-e-s et est un des points forts qui a abouti, aux yeux de la formation. Car la transition écologique est, pour les Vert-e-s, la meilleure réponse aux enjeux actuels et à venir, que cela soit pour le coût de la vie, le dérèglement climatique ou le déclin de la biodiversité.

Mais les Vert-e-s neuchâtelois ne portent plus que des idées centrées sur l’écologie, selon le coprésident. Yves Pessina a expliqué que la transition écologique, que le parti souhaite développer au Grand Conseil, « va demander beaucoup d’efforts, beaucoup de moyens et on ne peut pas le faire en faisant des économies sur le dos des gens ».

Alors comment la formation politique compte-t-elle trouver les moyens pour financer ce changement de cap, de surcroît dans un canton où les ressources sont limitées ? « On ne parle pas de dépenses, mais d’investissements », répond le coprésident. « Tout cet argent, qu’on va sans doute devoir emprunter, va générer des revenus ». Et de citer en exemple : « une meilleure qualité de vie : avec une meilleure isolation, on payera moins pour l’énergie. Et on va avoir des entreprises tournées vers le futur ».