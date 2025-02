Le plaisir avant tout pour Alizée Grivel

Le plaisir avant tout

La Neuchâteloise aurait pu reprendre la compétition au printemps dernier déjà, mais elle a préféré ne prendre aucun risque et se remettre pleinement de cette rupture des ligaments croisés. « J’aurais pu reprendre l’hiver passé, mais il n’y avait plus trop de neige. J’ai donc préféré skier pour moi et reprendre confiance », précise Alizée Grivel.

Aujourd’hui, la Bevaisanne se dit prête. Mais ses priorités ont évolué. Elle entend avant tout privilégier son plaisir sur les skis, avant de penser aux résultats.