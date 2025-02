Un programme vaste pour SolidaritéS

Une liste anticapitaliste, c’est ce que propose SolidaritéS. Le mouvement d’extrême gauche a présenté vendredi à l’ABC à La Chaux-de-Fonds son programme et les valeurs qu’il souhaite défendre en vue de l’élection au Grand Conseil neuchâtelois du 23 mars. Au total, 34 candidates et candidats tenteront de rallier le Parlement cantonal. C’est la première fois que SolidaritéS propose une si grande liste, qui plus est, cette dernière est à majorité féminine.

Comme à son habitude, le mouvement souhaite défendre un grand nombre de valeurs qui lui sont chères. « Nous sommes un mouvement résolument anticapitaliste, c’est sous cette bannière que nous avons choisi de présenter notre liste pour le Parlement cantonal », explique Nathalie Delbrouck, membre et candidate de SolidaritéS. « Nous nous engageons pour une politique féministe, antiraciste et écologiste. Nous voulons porter la voix des mouvements sociaux dans les institutions politiques régionales », ajoute-t-elle.