Vivez la campagne électorale sur RTN

C’est un rendez-vous politique majeur qui se tient tous les quatre ans. Les élections cantonales ont lieu le 23 mars prochain. Pour vous aider à faire votre choix, RTN vous propose un dispositif spécial de couverture de la campagne.





Élection au Conseil d’État : nos émissions spéciales

Ils sont 19 candidats à briguer l’un des cinq sièges au gouvernement neuchâtelois. Dès ce lundi et jusqu’au vendredi 7 mars, « La Matinale » reçoit les prétendants à l’exécutif chaque jour de semaine en direct et en vidéo sur notre site entre 7h30 et 8h. Le but : faire plus ample connaissance avec la personnalité de chaque candidat et évoquer leurs intentions politiques. L’émission fera la part belle aux moments sérieux d’arguments et à des rubriques plus légères comme notre fameux « Question pour un Britchon », qui testera la culture générale neuchâteloise.





Un débat pour le Grand Conseil

Au total, 487 candidats issus de 11 formations politiques cherchent à décrocher l’un des 100 sièges au législatif. RTN organise une grande soirée de débats avec les formations politiques le mercredi 5 mars entre 18h30 et 19h30. Les échanges seront à suivre en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site.

Tous les détails sur les élections cantonales 2025 sont également à retrouver dans notre dossier spécial. /jpp-gtr