Le pouvoir d'achat, cheval de bataille du Parti socialiste

Pour cette élection au Grand conseil, le Parti socialiste neuchâtelois présente une liste complète de 100 candidates et candidats, à pourcentage égal entre hommes et femmes : « L'importance de cette liste s’explique par une dynamique du parti que l’on observe depuis une à deux années avec une augmentation du nombre de membres », relève Romain Dubois. « On s’est recentré sur nos fondamentaux, sur la défense des conditions de travail, l’égalité, la défense du pouvoir d’achat. Ce sont des combats qui parlent à la population », et qui selon lui attirent des candidats au parti de la rose. /mne