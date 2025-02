Grégoire Cario milite pour une « société plus humaine »

« Simplement aider... sans partis pris ». C’est sous ce slogan que Grégoire Cario se présente à l’élection au Conseil d’État du 23 mars. L’habitant de Cortaillod siège actuellement au Grand Conseil neuchâtelois en tant qu’indépendant après avoir été élu sous les couleurs de l’UDC il y a quatre ans. L’entrepreneur a présenté son programme par voie de communiqué dimanche dernier.

Grégoire Cario explique défendre des idées de gauche comme de droite : il écrit « avoir la fibre sociale autant que le PS ou le POP, posséder une vision assez libérale de l’économie telle que le PLR, être contre l’adhésion à l’Union européenne et pour une neutralité intégrale comme l’UDC et enfin déployer une vision écologique au moins aussi complète que les Vert-e-s ou les Vert’libéraux. »







Un programme politique en quatre axes



Sa campagne s’articule autour de quatre axes. Premièrement, « le travail comme valeur centrale pour vivre dignement ». Grégoire Cario milite pour la suppression des dérogations au salaire minimum et même pour une augmentation substantielle de ce dernier en fonction de la situation familiale. Deuxièmement, il prône « une reconnaissance de toutes les formes de travail » par le biais, par exemple, d’une allocation pour les proches aidants ou la création de congés pour ces personnes. Troisième axe : « La préservation de la nature pour lutter contre le dérèglement climatique, le mitage du paysage et la perte de la biodiversité et des terres agricoles ». Le candidat indépendant soutient notamment la densification en construisant des immeubles plus hauts ou de rendre obligatoire la pose de bornes de recharge pour les voitures électriques dans les habitations collectives. Enfin, Grégoire Cario veut se battre pour « une plus juste répartition des charges. Des impôts et des taxes plus équitables. » Et de citer comme idées : l’abaissement des taxes sur les énergies et de payer un impôt en fonction de ses revenus globaux, comprenant les dividendes de sociétés ou les revenus provenant d’une aide de l’État.

Grégoire Cario résume son programme politique par les mots clés suivants : famille, justice, économie responsable, respect de la nature et indépendance.





Pas en lice pour une réélection au Grand Conseil

Grégoire Cario a décidé de ne pas se présenter à l’élection au Grand Conseil. Il explique « qu’en cas d’élection en tant qu’indépendant, il n’est pas possible de siéger dans les commissions sans s'affilier à un groupe, ce qu’il ne souhaite pas ». Et que par conséquent « il est trop compliqué de faire avancer les choses seul en politique ». /jpp