Le PVL se veut le parti du centre et de la durabilité

Objectif de campagne

Pour le Grand Conseil, le PVL espère faire au moins le même score qu’il y a quatre ans, soit huit sièges. Il en compte actuellement dix. Un libéral-radical et un centriste ont rejoint les rangs du parti en cours de législature. Les Vert’libéraux espèrent évidemment intégrer le gouvernement pour « se battre contre les extrêmes et avoir un Conseil d’État équilibré avec une formule gauche, droite et le PVL », indique le président Maxime Auchlin.





La durabilité au cœur de la campagne

Le parti veut être la 3e voix, celle du centre, capable de créer de ponts et de faire des compromis. Comme son slogan de campagne, il se dit droit dans ses bottes et mise sur la durabilité, qu’elle soit économique, environnementale ou sociale. Pour le président du parti, Maxime Auchlin, l’économie et l’environnement vont de pair. « On ne va pas pouvoir faire de l’avance sur l’angle environnemental sans tenir compte de l’économie et l’on ne peut pas faire de l’économie sans tenir compte des aspects environnementaux. »