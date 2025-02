12h du fromage, zéro fondue ratée

Pour préparer cette 43e édition de la manifestation caritative, c’est près de 200 bénévoles qui mettent la main à la pâte, venus des clubs du Kiwanis et du Lions Club Val-de-Ruz, mais également des trois associations bénéficiaires de la somme récoltée cette année, à savoir l’association du four à pain de Dombresson, le club de natation La Chaux-de-Fonds ainsi que la Fondation des Billodes au Locle. « Ce sont vraiment des beaux projets » explique Sébastien Barfuss, co-président des 12h du fromage. « On aimerait que ce soit uniquement des associations du Val-de-Ruz, mais il n’y a plus assez d’associations non plus. » Et les projets choisis profitent aussi aux jeunes de la vallée.